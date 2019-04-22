شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يستقبل وزير الحرس الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمقر الإمارة في جدة اليوم (الإثنين)، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، الذي قدم للسلام عليهما.

ويرعى أمير منطقة مكة المكرمة مؤتمر سلامة المرضى السنوي التاسع الذي تنظمه الشؤون الصحية بالحرس الوطني بجدة، والذي انطلقت فعالياته اليوم ، ويستمر على مدى 4 أيام، بمشاركة خبراء عالميين يقدمون من خلاله أكثر من 60 محاضرة علمية و15 ورشة عمل.