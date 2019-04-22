شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الخبر تغلق 40 منشأة مخالفة وتوجه 230 إنذاراً خلال شهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أغلقت بلدية شمال الخبر الفرعية خلال الفترة من 10/7 الى 11/8/1440هـ، 40 منشأة مخالفة، وذلك خلال الجولات الميدانية والتي شملت 850 منشأة تم خلالها توجيه 230 إنذاراً وتحصيل غرامات مالية على المخالفين، كما قامت إدارة الفرع برفع أكثر من 325 حاجز تعدي و 6 سيارات تالفة، وتقوم بلدية شمال الخبر الفرعية بحملات رقابية مستمرة ضمن نطاقها الإشرافي الواقع في أحياء شمال الخبر.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أهمية هذه الحملات لما لها من دور في تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، مشيرا بأن مراقبي الفرع يقومون بحملات مستمرة على المنشآت الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي للتأكد من سريان مفعول الرخص وعدم مخالفتها لأنظمة البلدية من عدم ممارسة أنشطة تجارية إضافية غير المرخصة لهم، كما تشمل الزيارات المنشآت الصحية للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بالمنشآت الغذائية، والتأكد من استيفائهم لشروط الصحة العامة، وسلامة المعروضات من المواد الغذائية، وطرق تداولها وحفظها وتحضيرها مع فرض عقوبات تجاه مخالفي نظام الرخص التجارية بغرض القضاء على الظواهر السلبية في الخبر، كما يتم خلال تلك الجولات رصد كافة المخالفات في الأحياء السكنية والمتمثلة في وجود حواجز وتعديات بالإضافة الى رفع السيارات التالفة.

وشدد الزايدي على ضرورة استجابة أصحاب المنشآت التجارية للوائح والأنظمة البلدية المعمول بها إضافة إلى تواصل عمل حملات الرقابة بهدف خلق وعي عام لأصحاب المحلات بأهمية الالتزام بالأنظمة الخاصة بممارسة الأنشطة المقدمة لأفراد المجتمع.