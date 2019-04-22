نائب أمير مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التكامل التنموي ومكتب المشاريع ذات الأولوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التكامل التنموي بالإمارة ، ومكتب المشاريع ذات الأولوية ، بهدف تقديم الدعم لقطاعات الأعمال ، وتذليل التحديات التي قد تواجهها ، وتمكين وتطوير وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال في المنطقة ، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتنص الاتفاقية على تشارك الطرفين في وضع وتبني خطة عمل استراتيجية وخطط تشغيلية تساعد في الوصول لأعلى درجات الأداء ، ويتم من خلالها وضع برامج ومشاريع مشتركة لها أهداف محددة يسعى الطرفان من خلالها لدعم توجه المملكة في تطوير وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال ، ودعم المبادرات والمشاريع المتفق عليها بين الطرفين ، وكذلك متابعة مدى استفادة القطاع الخاص ، والجهات الاستثمارية في المنطقة من برامج المكتب.