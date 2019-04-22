القيادة تعزي الرئيس السريلانكي في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية مايثريبالا سيريسنا، إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سريلانكا وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

Advertisements

وقال الملك سلمان"علمنا بنبأ الهجمات الإرهابية التي استهدفت بلدكم الصديق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإرهابي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية مايثريبالا سيريسنا، إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سريلانكا وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: بلغني بألم شديد خبر الهجمات التي استهدفت بلدكم الصديق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.