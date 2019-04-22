السعودية | نائب أمير الرياض يزور مصابي الهجوم الإرهابي في الزلفي

شكرا لقرائتكم نائب أمير الرياض يزور مصابي الهجوم الإرهابي في الزلفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زار الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض أفراد الأمن المصابين في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مبنى المباحث بمحافظة الزلفي، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأشاد بشجاعة رجال الأمن في صد الإرهاب ودحر أعداء الوطن.

وأصدرت رئاسة أمن الدولة في السعودية، اليوم الاثنين، بياناً كشفت فيه هوية الإرهابيين الأربعة الذين هاجموا مركز مباحث محافظة الزلفي شمال الرياض يوم أمس.

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وكشفت رئاسة أمن الدولة أن المهاجمين الأربعة على مباحث الزلفي اتخذوا استراحة مقرا للتخطيط لعمليتهم، وتم العثور على أحزمة ناسفة فيها وأسلحة متفرقة وقنابل ومواد تستخدم لصناعة المتفجرات.

والمهاجمون الأربعة الذين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة لحظة تنفيذ العملية هم عبدالله الحمود، وعبدالله إبراهيم المنصور، وسامر عبدالعزيز المديد، وسلمان عبدالعزيز المديد، وجميعهم ينتمون لتنظيم داعش.

كما أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية عن القبض على خلية إرهابية تضم 13 عنصرا ينتمون لداعش كانوا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية.