، تحذير تقني.. فيروس جديد في ملف "word" يتلف ملفات الأجهزة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت منه إدارات تقنية وأمن سيبراني في جهات حكومية

حذرت إدارات التقنية والأمن السيبراني، في جهات حكومية مختلفة، من انتشار فيروس تقني جديد على شكل ملف (word)، يصيب أجهزة الكمبيوتر ويتلف جميع ملفاتها.

وجاء ضمن هذه الجهات الحكومية "جامعة الملك سعود" التي أكدت تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المملكة العربية السعودية حالياً، ودعت لعدم فتح أي رسالة تحتوي على ملفات مرفقة من أي جهة غير معروفة وبشكل خاص ملفات Word.

وأوضحت الجامعة أنه ينشط حالياً هجوم مستهدف (Aggah Campaign)، وذلك من خلال إرسال ملف Word يعمل على إتلاف جميع ملفات الجهاز، وأنه يلزم الحذر من أي رسالة تحتوي على ملف مرفق باسم (Activity.doc).