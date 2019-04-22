، "الخليج 365" تكشف: ثلاثة أسباب رئيسة استند عليها أعضاء الجمعية لإسقاط الرفاعي ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختلفت الأسباب والمبررات التي قدمها أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم خلال اجتماع اليوم، والتي أسقطت لجنة الانضباط ورئيسها أيمن الرفاعي.

وأكدت مصادر "الخليج 365" من داخل الجمعية العمومية أن النقاش تمحور حول ثلاثة أسباب، كان أولها والذي قدم من بعض رؤساء الأندية لاسيما الدرجتين والأولى والثانية حجم العقوبات المالية المرهقة التي أثقلت كاهل الأندية مقارنة بميزانيات تلك الأندية ومواردها القليلة.

فيما ذهب البعض إلى تباين في القرارات التي تصدرها اللجنة في بعض الحالات واختلافها من أندية إلى أخرى، وذهبت الفئة الثالثة في طرح مبرراتها إلى تأخر اللجنة في إصدار العقوبات الانضباطية على منسوبي الأندية، وكذلك الغرامات المالية .