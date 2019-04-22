، عمومية "اتحاد القدم" ترفض المصادقة على لجنة الانضباط برئاسة الرفاعي.. وتقر بقية اللجان القضائية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - صادقت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم على إعادة تشكيل غرفة فض المنازعات برئاسة الدكتور عبدالرحمن العبدالكريم ولجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي برئاسة الدكتور محمد باصم، بالإضافة إلى تعيين أحمد الراشد وحمزة إدريس في عضوية مجلس إدارة الاتحاد، في الوقت الذي رفضت فيه المصادقة على إعادة تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة الدكتور أيمن الرفاعي.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية غير العادية التي عقدت ظهر اليوم الاثنين في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
ووافق الأعضاء خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لؤي السبيعي، على تعيين أعضاء لجنتي الانتخابات والاستئناف الانتخابية، وذلك بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، حيث تم تعيين بندر الحميداني رئيسًا للجنة الانتخابات وعضوية بدر المعجل، وعبدالعزيز الرشود، وعبدالعزيز الفضلي، كما وافقوا على تعيين ناصر الصقير رئيسًا للجنة الاستئناف الانتخابية، وعضوية نايف الجارالله وخالد الرميان.
عمومية "اتحاد القدم" ترفض المصادقة على لجنة الانضباط برئاسة الرفاعي.. وتقر بقية اللجان القضائيةعبدالله الشهري الخليج 365 2019-04-22
صادقت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم على إعادة تشكيل غرفة فض المنازعات برئاسة الدكتور عبدالرحمن العبدالكريم ولجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي برئاسة الدكتور محمد باصم، بالإضافة إلى تعيين أحمد الراشد وحمزة إدريس في عضوية مجلس إدارة الاتحاد، في الوقت الذي رفضت فيه المصادقة على إعادة تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة الدكتور أيمن الرفاعي.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية غير العادية التي عقدت ظهر اليوم الاثنين في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
ووافق الأعضاء خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لؤي السبيعي، على تعيين أعضاء لجنتي الانتخابات والاستئناف الانتخابية، وذلك بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، حيث تم تعيين بندر الحميداني رئيسًا للجنة الانتخابات وعضوية بدر المعجل، وعبدالعزيز الرشود، وعبدالعزيز الفضلي، كما وافقوا على تعيين ناصر الصقير رئيسًا للجنة الاستئناف الانتخابية، وعضوية نايف الجارالله وخالد الرميان.
22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440
04:56 PM
صادقت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم على إعادة تشكيل غرفة فض المنازعات برئاسة الدكتور عبدالرحمن العبدالكريم ولجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي برئاسة الدكتور محمد باصم، بالإضافة إلى تعيين أحمد الراشد وحمزة إدريس في عضوية مجلس إدارة الاتحاد، في الوقت الذي رفضت فيه المصادقة على إعادة تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة الدكتور أيمن الرفاعي.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية غير العادية التي عقدت ظهر اليوم الاثنين في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
ووافق الأعضاء خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لؤي السبيعي، على تعيين أعضاء لجنتي الانتخابات والاستئناف الانتخابية، وذلك بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، حيث تم تعيين بندر الحميداني رئيسًا للجنة الانتخابات وعضوية بدر المعجل، وعبدالعزيز الرشود، وعبدالعزيز الفضلي، كما وافقوا على تعيين ناصر الصقير رئيسًا للجنة الاستئناف الانتخابية، وعضوية نايف الجارالله وخالد الرميان.
، عمومية "اتحاد القدم" ترفض المصادقة على لجنة الانضباط برئاسة الرفاعي.. وتقر بقية اللجان القضائية ،
المصدر : الخليج 365
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