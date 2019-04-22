، بالأسماء.. "البيئة" ترشح 65 متقدمًا ومتقدمة على الوظائف الإدارية ،

محمد بن مسعود - الدمام - مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (40) مواطناً و (25) مواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية لوزارة البيئة والمياه والزراعة والمعلن عنها في تاريخ 14 -5-1440هــ، لمراجعة أي من فروع لوزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 18 إلى 27 شعبان 1440هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم.

وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري أن المعلنة أسماؤهم على موقع الوزارة https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment2.aspx تمت مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، أقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية واجتياز المقابلة الشخصية.

ودعا عسيري المعلنة أسماؤهم مراجعة وزارة الخدمة المدينة أو فروعها في المناطق مع اصطحاب الهوية الوطنية وصورة منها، وأصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، ومعادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات، مؤكدًا إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.