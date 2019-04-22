، 7 أيام تفصل "أهالي القريات" عن تطبيق رصد مخالفتي "ربط الحزام والجوال" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حذروا من القيمة المقررة حال ارتكابهما.. ورحبوا بالحد من التفحيط وقطع الإشارة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، على حسابها بموقع "تويتر" أن تطبيق نظام الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة سيتم تطبيقهما بمحافظة القريات بعد سبعة أيام بمشيئة الله، وذلك بهدف سلامة قائدي المركبات من مخاطر ارتكاب هاتين المخالفتين.

واستقبل الأهالي الخبر -الذي تم تداوله قبل عدة أيام أثناء التطبيق التجريبي لأجهزة الرصد الآلي بعد تركيبها في عدد من شوارع وتقاطعات وإشارات المدينة استعدادًا لهذا الأمر- بالتوعية والتحذير من القيمة المقرّرة في ارتكاب هذه المخالفات التي قد تصل في حال تكرارها إلى مبالغ كبيرة يصعب على مرتكبها دفعها مرةً واحدة لاسيما في بداية تطبيقه بشوارع مدينتهم، فيما رحّب مواطنون بهذا القرار الذي يأملون أن يساهم في القضاء أو التقليل من ظاهرة التفحيط وقطع الإشارات التي يمارسها بعض المراهقين من خلال كاميرات وأجهزة هذا النظام المنتشرة بعدة أماكن حيوية وتقوم برصد مثل هذه المخالفات والممارسات الخطيرة.