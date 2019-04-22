، السعودية الرابعة عالميًا كأفضل وجهة سياحية للمسلمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - متقدمة على مصر وتونس والجزائر.. وماليزيا في المقدمة

جاءت المملكة في المركز الرابع عالميًا ضمن قائمة الوجهات العشر الأولى الأكثر تفضيلاً من قبل السياح المسلمين، من بين 130 بلدًا.

كشف عن ذلك تقرير المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لسنة 2019 الصادر عن "ماستر كارد" و"كريسنت ريتنغ".

ووضع المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لسنة 2019 الذي يعتبر أشمل بحث يركز على قطاع السياحة الإسلامية ويمتاز بسرعة نموه، السعودية ضمن قائمة أكثر الوجهات استقطاباً للسياح والمسافرين المسلمين.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه للدول على معايير أساسية سواء من بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أو غيرها مثل مدى ملاءمتها كوجهة سياحية عائلية مناسبة لقضاء العطلات، ومستوى الخدمات والمرافق المتوفرة وخيارات الإقامة، والمبادرات التسويقية إلى جانب استقبال الزوار والوافدين.

وتقدمت المملكة على كل من مصر التي حلت في المركز 14 وتونس التي حلت في المرتبة 16 ثم الجزائر التي جاءت في المركز 19.

وتصدرت ماليزيا القائمة وبعدها إندونيسيا التي حلت في المركز الثاني ثم تركيا التي حلت ثالثة، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة.

وأوضح المؤشر أن عدد المسافرين المسلمين وصل إلى حوالي 140 مليون مسافر سنة 2018 فيما تشير التوقعات إلى نمو عدد المسافرين إلى 168 مليون مسافر بحلول سنة 2020 و230 مليونًا بحلول سنة 2026.

وحسب المعطيات ذاتها تمثل الوجهات العشر الأولى في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي 22 % من السفر داخل العالم الإسلامي.

وتمثل هذه الوجهات العشر بما فيها المغرب نسبة 36% من إجمالي السوق السياحية الداخلية للمسلمين.

وكشف المؤشر أن مساهمة السياحة الحلال في الاقتصاد العالمي من المتوقع أن تقفز بنسبة 35% بحوالي 300 مليار دولار في عام 2020.