، قرى "مخلاف" صبيا تشكو تكرار ضعف شبكات الاتصالات والإنترنت ،

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شكا عدد من سكان عدد من قرى المخلاف بمحافظة صبيا ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت المتكرر من مختلف الشركات المشغلة مطالبين الجهات المعنية بزيادة أبراج خدمات الاتصالات لدى الشركات المشغلة نظرًا لكونها تخدم ما يقارب عن 100 ألف نسمة يقطنون في قرى المخلاف وما جاورها من قرى محافظة صبيا.
وطالب الأهالي وزارة الاتصالات إلزام المشغلين من شركات stc وزين وموبايلي والشركات الأخرى بزيادة عدد الأبراج في قرى المخلاف، وأكدوا في مطالبتهم بضرورة إيصال خدمات الهاتف والإنترنت الأرضي والألياف البصرية إلى أحد أكبر مخططات محافظات صبيا وهو مخطط 105 ومخطط المحلة الجديدة لما تعانيه من عدم كفاية خدمات الإنترنت من مختلف شركات الاتصالات.
وناشد السكان إمارة منطقة جازان التوجيه برفع جودة خدمات الاتصالات والإنترنت في القرى التي يتزايد عدد سكانها وإعمارها بشكل متلاحق وتعاني من ضعف متكرر ودائم في الإنترنت من مختلف المشغلين ويضطرون لشراء أجهزة تقوية للإنترنت بمبالغ كبيرة.
قرى "مخلاف" صبيا تشكو تكرار ضعف شبكات الاتصالات والإنترنتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-22
شكا عدد من سكان عدد من قرى المخلاف بمحافظة صبيا ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت المتكرر من مختلف الشركات المشغلة مطالبين الجهات المعنية بزيادة أبراج خدمات الاتصالات لدى الشركات المشغلة نظرًا لكونها تخدم ما يقارب عن 100 ألف نسمة يقطنون في قرى المخلاف وما جاورها من قرى محافظة صبيا.
وطالب الأهالي وزارة الاتصالات إلزام المشغلين من شركات stc وزين وموبايلي والشركات الأخرى بزيادة عدد الأبراج في قرى المخلاف، وأكدوا في مطالبتهم بضرورة إيصال خدمات الهاتف والإنترنت الأرضي والألياف البصرية إلى أحد أكبر مخططات محافظات صبيا وهو مخطط 105 ومخطط المحلة الجديدة لما تعانيه من عدم كفاية خدمات الإنترنت من مختلف شركات الاتصالات.
وناشد السكان إمارة منطقة جازان التوجيه برفع جودة خدمات الاتصالات والإنترنت في القرى التي يتزايد عدد سكانها وإعمارها بشكل متلاحق وتعاني من ضعف متكرر ودائم في الإنترنت من مختلف المشغلين ويضطرون لشراء أجهزة تقوية للإنترنت بمبالغ كبيرة.
22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440
03:49 PM
طالبوا بزيادة عدد الأبراج وتوصيل خدمات الهاتف الأرضي والألياف البصرية
شكا عدد من سكان عدد من قرى المخلاف بمحافظة صبيا ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت المتكرر من مختلف الشركات المشغلة مطالبين الجهات المعنية بزيادة أبراج خدمات الاتصالات لدى الشركات المشغلة نظرًا لكونها تخدم ما يقارب عن 100 ألف نسمة يقطنون في قرى المخلاف وما جاورها من قرى محافظة صبيا.
وطالب الأهالي وزارة الاتصالات إلزام المشغلين من شركات stc وزين وموبايلي والشركات الأخرى بزيادة عدد الأبراج في قرى المخلاف، وأكدوا في مطالبتهم بضرورة إيصال خدمات الهاتف والإنترنت الأرضي والألياف البصرية إلى أحد أكبر مخططات محافظات صبيا وهو مخطط 105 ومخطط المحلة الجديدة لما تعانيه من عدم كفاية خدمات الإنترنت من مختلف شركات الاتصالات.
وناشد السكان إمارة منطقة جازان التوجيه برفع جودة خدمات الاتصالات والإنترنت في القرى التي يتزايد عدد سكانها وإعمارها بشكل متلاحق وتعاني من ضعف متكرر ودائم في الإنترنت من مختلف المشغلين ويضطرون لشراء أجهزة تقوية للإنترنت بمبالغ كبيرة.
، قرى "مخلاف" صبيا تشكو تكرار ضعف شبكات الاتصالات والإنترنت ،
المصدر : الخليج 365
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