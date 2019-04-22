بالتفاصيل.. السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً خلال مارس 2019

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر مارس 2019 مقارنةً بشهر فبراير الذي سبقه، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض خلال شهر مارس.

وصنف التقرير السلع والخدمات إلى خمس فئات: (السلع الغذائية، والسلع غير الغذائية، والخدمات، والأعلاف والحيوانات الحية، السلع الإنشائية).

وجاء كلٌ من (قرع عسلي، وبرتقال أبوصرة مصري، وطماطم محلي، وطماطم مستورد، وكوسة محلي) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (حبحب “بطيخ” محلي، ورمان هندي، وهيل هندي، وبطاطس وسط محلي، وخس محلي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

أما السلع غير الغذائية فسجلت (مناديل ورق محلي “فاين”، وصابون سائل للأواني “فيري”، وشماغ البسام، وعباءة نسائية، وفانلة داخلية نصف كم “الأصيل”) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (عقال سوري، ومبيد حشرات بخاخ “ريد”، وشيلة “طرحة”، وثوب صيفي رجالي “الأصيل”، وفحم).

أما الخدمات، فأوضح التقرير أن أكثر التي حققت أعلى نسبة ارتفاع هي (كشف طبيب أسنان، وخياطة للنساء والبنات، وشقة مفروشة، وكشف طبيب أطفال، وخياطة للرجال والأولاد)، والأكثر انخفاضاً هي (إقامة بالفنادق، ونفقات الحفلات والأفراح، وكشف طبيب عام، وإصلاح سيارة “ميكانيكا”، وتكلفة طبخ الذبيحة).

السلع الأكثر ارتفاعاً خلال مارس 2019 مقارنة بفبراير2019

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السلع الأكثر انخفاضاً خلال مارس 2019 مقارنة بفبراير 2019