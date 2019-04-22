بالصور: من الثكنات إلى قاعات الامتحانات.. 300 مرابط بالحد الجنوبي يؤدون اختبارات نهاية العام

أدى 300 مرابط بالحد الجنوبي أمس (الأحد) اختبارات اليوم الأول من الاختبارات النهائية للعام الدراسي (1439- 1440هـ).

وأظهرت عدة صور المرابطين بالزي العسكري أثناء جلوسهم في قاعة الاختبارات بمدارس منطقة جازان، حيث جرى استقبالهم وسط أجواء هادئة وفرتها الإدارة العامة للتعليم للمرابطين.

من جانبه، قال المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري الأحوس، إن الإدارة سخّرت كل الامكانيات لنجاح سير الاختبارات خدمةً للمرابطين، وشكّلت لجنة من الإدارات ذات العلاقة لتسهيل إجراءاتهم وضمان حصولهم على أفضل الخدمات.

وبيَّن أن أوقات ومقرات الاختبارات الخاصة بالمرابطين تم الاتفاق عليها بالتنسيق معهم للتسهيل عليهم، ومراعاةً لأوقات ومهام عملهم، كما تم إنشاء موقع إلكتروني يتيح للمرابطين كتابةَ جميع ما يحتاجونه من خدمات لتعمل الإدارة على توفيرها.