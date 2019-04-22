بن زقر: لائحة الذوق العام ستشمل الزائرين من الخارج.. وهذه الأماكن المخصصة للبس الشورت

كشف الدكتور غازي بن زقر ، نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى ، أن لائحة الذوق العام ستشمل الزائرين من الخارج، خاصة مع التوسع في الفعاليات الترفيهية في الداخل».

وعن اللبس اللائق للمواطنين أو المقيمين أو الزوار في الأماكن العامة، خصوصا مع الأجواء الحارة في بعض المناطق، قال ابن زقر إنه «من غير المعقول -مثلا- أن يلبس الشاب الشورت المستوفي للحد الأدنى من الذوق العام داخل مطعم راق أو في متجر راق، وإنما يكون من الطبيعي لبسه -مثلا- في الكورنيش وفي الأماكن الساحلية البحرية، ولذلك جاءت اللائحة مرنة لتقدير رجال الضبط لما هو مخالف من عدمه، حسب طبيعة المكان والزمان».

وأكد بن زقر بحسب “الوطن” ، أن تركيز اللائحة لم ينصبّ فقط على نوع اللبس، وإنما شمل أيضا المظهر الخارجي والتصرفات الفردية، والتي قد تؤذي الإنسان أو المكان».