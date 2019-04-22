الرئيس عباس يشارك في القمة الإسلامية منتصف رمضان

أكد مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي ان الرئيس محمود عباس سيشارك في القمة الإسلامية منتصف شهر رمضان المبارك والتي ستعقد بدعوة من السعودية لبحث كيفية التصدي للممارسات الإسرائيلية والتجاوزات الأمريكية للقانون الدولي.

وقال الخالدي لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاثنين، ان القمة التي تضم ثمانية وخمسين دولة اسلامية سيصدر عنها عدة قرارات للتصدي للوضع الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية ومحاولة تصفيتها من خلال طرح خطط بعيدة كل البعد عن الشرعية والقانون الدولي الذي ينص على حق شعبنا في إعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واضاف الخالدي ان الرئيس عباس سيلتقي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وعدد من قادة الدول الإسلامية على هامش القمة.