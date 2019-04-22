أمير جازان يصدر تعميمًا عاجلًا بشأن ديون الغارمين المسجونين

أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، تعميمًا عاجلًا لمديري فروع البنوك والمصارف التجارية بالمنطقة، بشأن ديون الغارمين.

وحث التعميم، الجميع، على المبادرة بتقديم الدعم اللازم للجنة (تراحم) لمساعدتها على تنفيذ حملتها السنوية لتفريج كربات نزلاء ونزيلات الديون الغارمين، الموقوفين بسجون المنطقة؛ لتمكينهم من قضاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد مع أسرهم. من جانبه، أعرب رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، عن خالص الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن كافة الأعضاء والعضوات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة التنفيذية، لأمير المنطقة، على متابعته الدائمة لأنشطة وبرامج اللجنة، واهتمامه بتنمية مواردها المالية بما يضمن استمرارها في خدمة الفئات المشمولة برعاية اللجنة.

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يذكر أن «تراحم» هي لجنة سعودية خيرية تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم 2 في 01 / 01 / 1422هـ، ويتولى رئاستها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويشترك في عضويتها مندوبون عن عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتستعين بالمختصين لتسيير عملها.

وتهدف «تراحم» إلى المشاركة في تطوير البرامج داخل المؤسسات الإصلاحية والسجون، واتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء وأسرهم، واتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية المفرج عنهم وأسرهم بما يحول دون عودتهم إلى الجريمة.

وكذلك المساهمة في إجراء الدراسات العلمية المتخصصة التي تهتم بشؤون النزلاء والمفرج عنهم ورعاية أسرهم.