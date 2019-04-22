الملك: رفع مستوى الخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين ضرورة

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض، أمناء المناطق ورؤساء البلديات والمجالس البلدية وكبار مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين، وقد حمد خادم الحرمين الشريفين، الله على ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار، وشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأكَّد أهمية رفع مستوى الخدمات البلدية وتكثيف الجهود في هذا الشأن لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى ما تقدمه الدولة من اهتمام ودعم كبير للقطاع التنموي والبلدي.

حضر الاستقبال، وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وعدد من المسؤولين.