بالصور.. «الميموني» يفوز بجائزة «المجمعة» للتميز.. وإدارة الخدمات «أولًا»

حصل مدير الخدمات بجامعة المجمعة، متعب بن محمد الميموني، على جائزة التميز في فئة مديري الإدارات في نسختها الأولى، خلال الحفل الذي نظمته الجامعة، برعاية مديرها، د. خالد بن سعد المقرن، وحضور وكلاء وعمداء وموظفي الجامعة.

وخلال حفل الجامعة (بمقرها) لتوزيع جوائز التميز لمنسوبيها، تم تكريم «الميموني»، بحصوله على جائزة أفضل مديري الإدارات، وحصول الإدارة التي يشرف عليها على 4 جوائز تتعلق بـ«التميز، الجودة، حسن الإعداد للتقارير السنوية...».

وتتوج هذه الجوائز دور الإدارة وفريق العمل الذي تحمل مسؤولياته في تنفيذ البرامج المجتمعية والخدمية والذكاء الرقمي، فضلًا عن التميز الإداري في ظل الدعم المميز من قيادة الجامعة، ممثلًا في مديرها أو وكيلها.

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وتلعب الإدارة دورًا مهمًّا في تشجيع المبادرات التي تقدم لطلبة الجامعة والمجتمع، وقد حصلت مؤخرًا على جائزة القمة العالمية، والمقامة في جنيف ضمن الجوائز التي حازت عليها المملكة، وأيضًا الجوائز التي حصلت عليها الجامعة، ومن ضمنها تطبيق «سالك»، في مسار الحكومة الإلكترونية.

وحصلت الإدارة على جائزة خدمة المجتمع لعام ٢٠١٨، في نسختها الأولى، من أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر، ثم حصولها على جائزة التميز للعام الثاني على التوالي، مدعومة بالجهد الاحترافي من منسوبيها.

كما يؤدي مدير الإدارة الذكية (الإدارة العامة للخدمات) متعب بن محمد الميموني، دورًا مهمًّا في هذا الشأن، تحت إشراف مدير الجامعة الدكتور خالد المقرن، الذي يوصف بـ«مبدع التغيير ومؤسس النجاحات»، ووكيل الجامعة الدكتور مسلم الدوسري.