«أمن الطرق» يحذِّر قائدي المركبات من الموجة الغبارية بالرياض

وجَّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الاثنين، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، بأخذ الحيطة والحذر بسبب الموجة الغبارية.

وأشارت قوات أمن الطرق- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظرًا للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بمنطقة الرياض، والذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع، متمنية للجميع السلامة والأمان.

في السياق ذاته، توقع خبير الأرصاد حسن كراني- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- اليوم، استمرار تحرك العواصف الترابية للأجواء الجنوبية للعاصمة الرياض.

وأضاف أنَّ العواصف الترابية ستؤدي لتدهور الرؤية على جنوب شبه الجزيرة العربية، والذي يصل إلى انعدام تام للرؤية خاصة في المناطق المفتوحة.

وطالب خبير الأرصاد، من الجميع، بعدم التعرُّض للأتربة خاصة مرضى الربو، متوقعًا تحسنًا ملموسًا للرؤية على العاصمة الرياض مع مغرب اليوم.

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وكان كراني توقع، أمس الأحد، ازدياد تعمق الهواء البارد نهار الاثنين، على الشمال، ويمتد محور تماسه حتى الوسط، بصحبة نشاط للرياح، مضيفًا أنَّ التغيرات التي نعيشها ويعيشها العالم بأكمله عبارة عن نِتاج طبيعي جدًّا للتغير المناخي، محذرًا من التعرض للتيار البارد.

وأضاف خبير الأرصاد أنَّ درجات الحرارة ستوالي انخفاضها على الشمال ويبدأ تعمق الكتلة الباردة فجر الاثنين، ويصل مداها للقصيم وتدفع الهواء الدافئ جنوبًا، ومع منتصف يوم الثلاثاء، يبدأ التأقلم الذي يصل مداه حتى يوم الجمعة المقبل، مضيفًا أنَّ السماء ستكون غائمة على المصايف وجنوبًا وأجزاء من الوسط والشرق مع خلايا ممطرة خاصة على المصايف وجنوب غرب.

في السياق ذاته، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، اليوم، تقدم الموجة الغبارية نحو منطقة الرياض وباقي مناطق المملكة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح الحصيني– عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أنَّ الرياح التي أصلها قطبي تباشر مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، وتكسر الحرارة فيها العشر درجات صباح اليوم الاثنين. مضيفًا أنَّ طريف تكسر الخمس درجات مئوية في طقس نادر الحدوث في هذا الوقت من السنة، متوقعًا زحف الموجة الباردة نواحي باقي مناطق المملكة.

وتابع أن الغبار شمل فجر الاثنين أجزاءً من القصيم ووصل إلى مشارف سدير والوشم، وهو من خفيف إلى متوسط، متوقعًا أن يتابع مساره نواحي المحمل ثم حريملاء، وقد يصل الرياض العاصمة بين الساعة التاسعة والحادية عشرة صباح اليوم، ثمّ الشرقية فجنوب الرياض، ثم نجران مع انخفاض في الحرارة.