السعودية اليوم / نائب أمير مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التكامل التنموي ومكتب المشاريع ذات الأولوية



جدة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التكامل التنموي بالإمارة ، ومكتب المشاريع ذات الأولوية ، بهدف تقديم الدعم لقطاعات الأعمال ، وتذليل التحديات التي قد تواجهها ، وتمكين وتطوير وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال في المنطقة ، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتنص الاتفاقية على تشارك الطرفين في وضع وتبني خطة عمل استراتيجية وخطط تشغيلية تساعد في الوصول لأعلى درجات الأداء ، ويتم من خلالها وضع برامج ومشاريع مشتركة لها أهداف محددة يسعى الطرفان من خلالها لدعم توجه المملكة في تطوير وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال ، ودعم المبادرات والمشاريع المتفق عليها بين الطرفين ، وكذلك متابعة مدى استفادة القطاع الخاص ، والجهات الاستثمارية في المنطقة من برامج المكتب.

// انتهى //

16:41ت م

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