السعودية اليوم / وزارة الاتصالات تكرم أمانة المنطقة الشرقية نظير جهودها ذات العلاقة بالتقنية



الدمام 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

كرّمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير, نظير خدمات الأمانة المقدمة والجهود المبذولة من قِبل الأمانة في التحول الرقمي بالمنطقة الشرقية وسعيها الدؤوب من تمكين رؤية المملكة 2030، ضمن مؤتمر البنية الرقمية المُقام بمدينة الرياض برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه.

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن حصول أمانة المنطقة الشرقية ومشاركتها بمؤتمر البنية الرقمية يأتي نتيجة جهود تبذلها الأمانة وإسهامات فاعلة في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما يأتي ذلك تعزيزا لحضور أمانة المنطقة الشرقية التقني والرقمي بتأسيس بنية تحتية رقمية.

وأكد أن أمانة المنطقة الشرقية تحرص كل الحرص لتأسيس وتقوية البنى التحتية الرقمية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني و وتحقيق التحول الرقمي الذي تنشده الأمانة بتكاتف كافة الجهات الحكومية والخاصة لتفعيل الشراكة فيما بينهما وفقا لرؤية المملكة 2030.

وبين أن مشاركة الأمانة بمؤتمر البنية الرقمية تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب العملية في مجال البنية الرقمية بالمملكة العربية

// انتهى //

16:36ت م

0171



الدمام 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واسكرّمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير, نظير خدمات الأمانة المقدمة والجهود المبذولة من قِبل الأمانة في التحول الرقمي بالمنطقة الشرقية وسعيها الدؤوب من تمكين رؤية المملكة 2030، ضمن مؤتمر البنية الرقمية المُقام بمدينة الرياض برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه.وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن حصول أمانة المنطقة الشرقية ومشاركتها بمؤتمر البنية الرقمية يأتي نتيجة جهود تبذلها الأمانة وإسهامات فاعلة في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما يأتي ذلك تعزيزا لحضور أمانة المنطقة الشرقية التقني والرقمي بتأسيس بنية تحتية رقمية.وأكد أن أمانة المنطقة الشرقية تحرص كل الحرص لتأسيس وتقوية البنى التحتية الرقمية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني و وتحقيق التحول الرقمي الذي تنشده الأمانة بتكاتف كافة الجهات الحكومية والخاصة لتفعيل الشراكة فيما بينهما وفقا لرؤية المملكة 2030.وبين أن مشاركة الأمانة بمؤتمر البنية الرقمية تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب العملية في مجال البنية الرقمية بالمملكة العربية السعودية وتعزيز دور قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في إحداث نهضة تنموية مما يسهل على المستفيدين الاستفادة من كافة الخدمات التقنية والرقمية المقدمة من خلال البوابة الرقمية للأمانة.// انتهى //16:36ت م0171

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