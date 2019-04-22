السعودية اليوم / نائب أمير الجوف يستقبل مدير مكتب "واس" بالمنطقة



سكاكا 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء

وجرى خلال اللقاء عرض لما يقوم به مكتب الوكالة بالجوف من تغطية إعلامية للفعاليات والمناسبات التي شهدتها المنطقة والتقارير المنشورة التي تبرز الجوانب والميز التي تتمتع بها المنطقة.

ونوّه سموه بالدور الذي يقوم به مكتب "واس" بالجوف في نشر كل مايتعلق الجوانب التنموية بالمنطقة، التي دأبت الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على الاهتمام بها، لضمان مستقبلٍ مشرقٍ ورفاهية ورخاء الوطن والمواطن،.

وثمن مدير مكتب "واس" بالمنطقة، إهتمام ومتابعة سمو نائب أمير منطقة الجوف، مؤكداً أن أعمال "واس" بالمنطقة تحظى باهتمام بالغ من معالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين.

// انتهى //

16:35ت م

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سكاكا 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة فهد بن سعود الطريف، بمناسبة تعيينه مديراً لمكتب الوكالة بالجوف.وجرى خلال اللقاء عرض لما يقوم به مكتب الوكالة بالجوف من تغطية إعلامية للفعاليات والمناسبات التي شهدتها المنطقة والتقارير المنشورة التي تبرز الجوانب والميز التي تتمتع بها المنطقة.ونوّه سموه بالدور الذي يقوم به مكتب "واس" بالجوف في نشر كل مايتعلق الجوانب التنموية بالمنطقة، التي دأبت الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على الاهتمام بها، لضمان مستقبلٍ مشرقٍ ورفاهية ورخاء الوطن والمواطن،.وثمن مدير مكتب "واس" بالمنطقة، إهتمام ومتابعة سمو نائب أمير منطقة الجوف، مؤكداً أن أعمال "واس" بالمنطقة تحظى باهتمام بالغ من معالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين.// انتهى //16:35ت م0170

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