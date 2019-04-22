السعودية اليوم / أمير الباحة يرعى مؤتمر الخثرات الدموية والمؤتمر التخصصي لأشعة الرنين غدًا



‏‫الباحة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة غداً ، مؤتمر الخثرات الدموية ، والمؤتمر التخصصي لأشعة الرنين ، الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ، وذلك بقاعة الحسام للمؤتمرات والمعارض.

وسيتم على هامش المؤتمر الذي تستمر فعالياته لمدة يومين افتتاح المعرض المصاحب وإقامة العديد من المحاضرات وأورق العمل حول عنوان المؤتمر وأخر المستجدات الطبية.

// انتهى //

16:24ت م

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