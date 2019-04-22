السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تستعد لتنفيذ خططها خلال موسم رمضان المبارك

مكة المكرمة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 أبريل 2019 م واستستعد أمانة العاصمة المقدسة لتفعيل خططها وبرامجها خلال شهر رمضان المبارك وقامت بحشد جميع طاقاتها وإمكاناتها لتنفيذ خططها خلال موسم رمضان لهذا العام 1440هـ، وذلك من خلال توفير أفضل الخدمات البلديـة للأهالي والمعتمرين والزائرين في مكة المكرمة، حيث تشمل أعمال الأمانة جميع الخدمات البلدية، مثل النظافة العامـة وتجميع ونقل النفايات والتخلص منها ومكافحة الحشرات ، ومتابعـة المحلات التجارية والمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة والكشـف على المواد الغذائيـة المعروضة للبيع للتأكـد من صلاحيـتـها للاستخـدام الآدمي ، ومتابعة أعمال المسالخ الـعــامة والأهـلية، وتشغيل وصيانة ونظـافـة المرافق البلدية مثل الطـرق والأنفـاق وشبكات الإنـارة ومواقف السيارات ودورات المياه العامة والحـدائـق العامة والمسطحات الخضراء وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول ، والمتابعة الميدانية لجميع الأعمـال المتعـلقــة بالخـدمات والمرافـق البلديــة .وقال معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص: إن الأمانة اعتمدت في تنفيذ خطتها على تكثيف الجهود لاستمرار العمل في جميع الإدارات المركزية والبلديات الفرعية حسب المهــام والواجبات المحددة ووفقاً لخطة عمل تفصيلية لكل قطاع حيث تم تكليف المسؤولين وقياديي الأمانة من وكلاء ومساعدي الأمين ومديري العموم ورؤساء البلديات الفرعية الإشراف المباشر على تنفيذ الأعمال وتوجيه الإمكانات المادية والبشرية لتنفيذها ضمن الخطة المحددة.وركزّت الأمانة في خطتها التي سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان 1440هـ على الأعمال الميدانية ، ففي مجال صحة البيئة شكلت الأمانة عددًا من اللجان الميدانية لمتابعة الأعمال المركزية واللجان المختلفة ومراقبة المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة وتكثيف أعمال معالجة الظواهر السلبية مع الاستمرار في تطوير وتحسين المحلات المتعلقة بالصحة العامة ومنها صوالين الحلاقة والمطاعم والتنسيق مع الجهات الحكومية في الأعمال الميدانية المشتركة (الإمارة – الشرطة – الجوازات – الشؤون الصحية) ، والاستمرار في تطوير إصدار الرخص الجديدة ، ومساندة أعمال اللجان المشاركة مع الجهات الحكومية ومنها اللجنة الأمنية لمصادر المياه (خزانات المياه التابعة لوزارة البيئة المياه والزراعة) ومراقبة ومتابعة مستودعات المواد الغذائية والثلاجات والتركيز على المنطقة المركزية والتأكد من حصول جميع العاملين في المحلات الخاصة بالمواد الغذائية والمباسط الموسمية على الشهادات الصحية السارية المفعول وتكثيف أعمال الرقابة على الأسواق المركزية والمحلات التجارية ، وتشديد الرقابة على ظاهرة بيع ماء زمزم على الطرقات ، وتكثيف أعمال لجنة متابعة المباسط المخالفة وكذلك مكافحة الباعة الجائلين وزيادة جولات لجان السعودة بالمنطقة المركزية .أما في مجال النظافة فقد زودت الأمانة عدد عمال النظافة ليصبح إجمالي العدد (11825) عاملاً مجهزين بعدد من الأجهزة والمعدات المختلفة التي يبلغ عددها أكثر من (876) معدة ، كما هيأت الأمانة عددًا من الفرق الخاصة لمكافحة الحشرات ، حيث بلغت عدد الفرق المركزية ( عمالة – معدات – مشرفين ) 1627 ، يتم توجيه هذه الفرق للعمل بمناطق مختلفة حسب الحاجة ، وتخصيص أكثر من (745) جهازا من أجهزة الرش والمكافحة والسيارات وغيرها وهي تعمل على فترتين صباحية ومسائية أما فرق النظافة فسيكون عملها على مدار 24 ساعة في المنطقة المركزية وذلك بنظام الورديات ، وتم تجهيز وتهيئة عدد كبير من الصناديق الضاغطة للنفايات معظمها في المنطقة المركزية وذلك للتخلص السريع والآمن من النفايات وخاصة في المناطق المزدحمة التي تصعب فيها حركة السيارات .// يتبع //16:24ت م0166

عام / أمانة العاصمة المقدسة تستعد لتنفيذ خططها خلال موسم رمضان المبارك/ إضافة أولى واخيرة

أما المسالخ فقد وضعت الأمانة خطة محكمة لمتابعتها أثناء شهر رمضان المبارك الذي يشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي على المذبوحات ، فقد شكلت الأمانة جهازاً فنياً وإدارياً للإشراف على استمرار تكثيف الرقابة على جميع المسالخ وكل ما يتعلق بتنظيماتها والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لتقديم خدمتها لمرتادي المسالخ بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع دعمها بكل ما تحتاجه من الفنيين والأطباء البيطريين ، وتكثيف الرقابة على محلات بيع اللحوم ومشتقاتها والتأكد من سلامة عرضها وحفظها وطرق تداولها والمشاركة مع البلديات الفرعية في الجولات الميدانية والمساهمة بالكادر الطبي البيطري وأصحاب الاختصاص الصحي في إنجاح الحملات التصحيحية التي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة .

وأوضحت الأمانة أن العمل في البلديات الفرعية سيكون على مدار 24 ساعة في بلديات المنطقة المركزية بلديتي أجياد والغزة الفرعيتين من خلال توزيع العمل على أربع ورديات لأقسام (مراقبة الأسواق التجارية والباعة الجائلين مراقبة المواد الغذائية ،الإصحاح البيئي ، مراقبة البناء ) مع المشاركة في اللجنة الميدانية المشتركة لمكافحة الظواهر السلبية بالمنطقة المركزية (الباعة الجائلين ،المفترشين ،المتسولين ) ، وتم دعم البلديتين بأكثر من (300) مراقب مؤقت للعمل خلال الموسم ، وأما في البلديات الأخرى الواقعة خارج المنطقة المركزية (المسفلة،العتيبية،المعابدة ، العزيزية ، الشوقية ،العمرة ، الشرائع ، بحرة، المشاعر المقدسة ) فيتم العمل بواقع فترتين صباحية ومسائية ، والفترة المسائية فقط للأقسام التي يتطلب عملها للمتابعة الميدانية ( قسم الأسواق التجارية ،مراقبة الباعة الجائلين ،قسم مراقبة المواد الغذائية ، قسم الإصحاح البيئي ، قسم مراقبة البناء ).

وفيما يتعلق بتشغيل وصيانة المرافق البلدية ، فقد عملت الأمانة خطة للإشراف على كافة المرافق مثل شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول في مكة المكرمة والقرى التابعة لها ومتابعة مقاولي صيانتها وتوفير فرق الطوارئ اللازمة لها ، وصيانة شبكات الطرق والأنفاق والجسور والأرصفة وشبكة أبراج وأعمدة الإنارة والمحافظة عليها في حالة سليمة ، والقيام بأعمال الصيانة الدورية للطرق وصيانة الحفر والتشققات والقطوعات للمحافظة على سلامة الطريق بشكل يومي ، وتشغيل وصيانة الأعمال الكهربائية والميكانيكية للأنفاق والبالغ عددها (58) نفقا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تحتوي على حوالي (66935) وحدة إنارة بالأنفاق (صوديوم، فلورسنت) و(599) مروحة تهوية ، بالإضافة الى أعداد كبيرة من أنظمة إطفاء الحريق وخزانات المياه وأنظمة الحاسب الآلي في بعض الأنفاق المطورة وحساسات غاز أول أكسيد الكربون ودرجة الحرارة والرطوبة وحساسات مدى الرؤية وسرعة تدفق الهواء داخل الأنفاق وغيرها من الأنظمة المتطورة ، والإشراف والمتابعة لأعمال المقاولين والمستثمرين المتعاقدين مع الأمانة على تشغيل وصيانة المرافـق المختلفـة ومتابعة أعمال الشركات والمؤسسات التي تقوم بأعمال صيانة التشجير بالشوارع والحدائق العامة في مكة المكرمة والإشراف على عقد تركيب العاب الأطفال بالحدائق وزراعة النخيل والإشراف على أعمال مقاولي تشغيل وصيانة دورات المياه العامة ودورات المياه والمرافق بمكة المكرمة ومواقف حجز السيارات الخمسة بمداخل مكة المكرمة . كما انتهت الأمانة من تهيئة مواقف النقل العام حول المسجد الحرام وتهيئة مواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة وفي منطقة الرصيفة ومنطقة الشهداء وموقف القشلة ومواقف العزيزية والمواقف على طريق الملك عبد العزيز بمشعر منى والمشاركة خلال الموسم في لجنة متابعة تشغيل هذه المواقف المشكلة من مندوبين من المرور ووزارة النقل وأمانة العاصمة المقدسة.

// انتهى //

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