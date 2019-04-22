السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تحتفي بالفائزين بجائزة التحول الرقمي



أبها17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 أبريل 2019 م واس

تنظم الإدارة العامة لتقنية المعلومات في جامعة الملك خالد غدًا حفل جائزة مدير الجامعة للتحول الرقمي في نسختها الأولى.

وأوضح المشرف العام على الإدارة الدكتور سالم بن فايز العلياني أن الجائزة تهدف إلى إبراز المبادرات النوعية في التحول الرقمي للجهات والأفراد لدعم وتشجيع جهات الجامعة ومنسوبيها نحو التحول التقني والمعرفي، مضيفًا أن الجائزة تشمل مجال إثراء المحتوى الرقمي، ومجال المعرفة الرقمية لكل من الجهات والأفراد.

يذكر أن برنامج الجائزة يشمل عددًا من الورش المتخصصة التي ستقام بفندق قصر أبها وتشمل تقنيات في إدارة المحتوى الإلكتروني باستخدام دروبال، وأدوات لإثراء المحتوى الإلكتروني للغة العربية، وخدمات قوقل السحابية والمعاملات الافتراضية الرقمية وأتمتة خدمات الجامعة وأثرها في التحول الرقمي وحلقة نقاش التحول الرقمي.

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16:21ت م

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