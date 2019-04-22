السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" توقع مع "الجمارك" مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في البحوث والخدمات الاستشارية



الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك اليوم، لتعزيز التعاون في دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة، وتبادل البيانات والإحصائيات المتوفرة لدى الطرفين.

ومثّل "الغذاء والدواء" في توقيع المذكرة بمقر "الجمارك" في الرياض معالي الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل "الجمارك" معالي المحافظ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية لتلبية احتياجات الجانبين، مع تشكيل لجان مشتركة مؤقتة، والمشاركة في المعارض، المؤتمرات، الفعاليات، وورش العمل التي ينظمها أحد الطرفين.

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16:20ت م

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