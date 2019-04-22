السعودية اليوم / الجامعة العربية تناقش إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح بالمنطقة



القاهرة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 أبريل 2019 م واس

تنظم الجامعة العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) بالتعاون والتنسيق مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غدًا، اجتماعاً تنسيقياً للدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات العربية المتخصصة.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة: إن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة محاور مشروع الإستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية"، والتي أُعدت من قِبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأضاف أن الاجتماع يهدف أيضاً إلى دراسة ملاحظات الجهات المعنية في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وكذلك المنظمات الأممية، والمنظمات العربية المتخصصة، والعمل على إدماجها في مشروع هذه الإستراتيجية، موضحاً أنه في حال الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع الإستراتيجية سيتم رفعها إلى اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب، ومكتبه التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

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16:13ت م

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