السعودية اليوم / مكافحة التبغ بالشرقيه تفتش منافذ البيع وتضبط 15 مخالفة



الدمام 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 أبريل 2019 م واس

نفذ فريق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنافذ البيع بالمنطقة الشرقية ٩٨ جولة تفتيشية لعدد من منافذ البيع (محال بيع الجراك والمعسل والبقالات) في الفترة من 2 إلى 12 شعبان ١٤٤٠ هـ .

وأوضح مدير التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة الشرقية مطلق الجلعود أن لجنة فريق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشرقية رصدت أثناء جولتها 15 مخالفة وقامت بضبط 265 كيلو من المواد المخالفة وأتلفتها فورًا حسب النظام ، فيما أجرت 63 إجراء تعهد على المخالفين.

وأشار إلى أن فريق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ - بمشيئة الله - سوف يستمر بجولاته الدورية على محال بيع الجراك والمعسل والبقالات لضبط مخالفات النظام وسيقوم بتطبيق لائحته التنفيذية مباشرة من خلال التطبيق الإلكتروني «مكافحة التبغ» دون تساهل مؤكدًا على أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تهدف إلى حماية أفراد المجتمع من وباء التبغ، خصوصًا صغار السن، للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم.

الجدير بالذكر أن اللجنة مشكلة بتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية وتضم بعضويتها كلًّا من ممثل وزارة الصحة (مدير مكافحة التدخين) بصحة الشرقية، ممثل فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية، ممثل فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الشرقية، ممثل الأمن (شرطة المنطقة الشرقية).

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15:50ت م

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