السعودية اليوم / بلدية بارق تكثف جولاتها الرقابية وتغلق 10 محلات تجارية مخالفة



محايل 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

نفذت بلدية بارق اليوم, جولات تفتيشية ورقابية, شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 10 محلات تجارية بمركز ثلوث المنظر التابع للمحافظة وسجلت 10 مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.

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15:49ت م

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