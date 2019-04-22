السعودية اليوم / توزيع مساعدات إنسانية على 400 أسرة نازحة في الخمس شرق العاصمة الليبية



طرابلس 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

أعلن مجلس بلدي الخمس، اليوم، توزيع مساعدات إنسانية على 400 أسرة من العائلات الوافدة من العاصمة الليبية طرابلس نتيجة الاشتباكات المستمرة منذ الرابع من أبريل الجاري.

وأشار المجلس البلدي، في بيان إلى أن إجمالي الأسر المسجلة بمكتب الشؤون الاجتماعية ولجنة الطوارئ بلغ 743 أسرة.

ويأتي توزيع المساعدات بالتعاون بين لجنة الطوارئ ببلدية الخمس، والهلال الأحمر الليبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب الشؤون الاجتماعية بالخمس.

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15:47ت م

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