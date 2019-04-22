السعودية اليوم/ اختتام الأنشطة الطلابية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام



الدمام 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 أبريل 2019 م واس

احتفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، اليوم، باختتام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الحالي، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وضيوف الجامعة.

ونوه الدكتور الربيش بإنجازات عمادة شؤون الطلاب التي حققتها وتؤهلها لتحتل مراكز متقدمة في كل الفعاليات والأنشطة على مستوى الجامعات

من جانبه أعلن عميد عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي بن طارد الدوسري عن الانتهاء من تصور لإنشاء وحدة للمبادرات الشبابية في الجامعة، تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات حول إدارة المشاريع، والبحوث العلمية، وإعداد دراسات ميدانية متعلقة بطلاب الجامعة بالتعاون مع عمادة البحث العلمي والرفع بها للجهات المعنية لاعتمادها.

واستعرض إنجازات العمادة للعام الجامعي الحالي 1439/ 1440هـ حيث حققت الجامعة المركز الثالث العام في الملتقى الثقافي على مستوى الجامعات السعودية من خلال المركز الأول في مسابقة التصوير التشكيلي، والمركز الأول في التصوير الضوئي، والمركز الثاني في مسابقة السيرة النبوية، والمركز الثاني في مسابقة الخدمة المجتمعية، والمركز الثالث في مسابقة الإلقاء، والمركز الأول في بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودي، وحصول نادي عشائر الجوالة على المراكز الأولى في خدمة حجاج بيت الله الحرام بمعسكر الخدمة العامة للتميز في معسكر الخدمة العامة للعمرة والحج وكذلك تنظيم الملتقى الكشفي الأول لجوالة المملكة العربية السعودية ودول الخليج الذي لاقى نجاحًا كبيرًا بين الدول المشاركة، داعيًا الطلاب للانخراط والمشاركة الفاعلة في أنشطة الجامعة التي تعد أحد العوامل المهمة في بناء شخصية الطالب والطالبة وحفظ أوقاتهم لما فيه خير للجامعة والمجتمع والوطن والدين.

وأكد الدكتور الدوسري على أهمية استمرار تطوير برنامج القيادة الطلابية في العمادة بالتعاون مع وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية لإعداد القادة من طلاب وطالبات الجامعة والسعي لعقد ملتقى للأندية الطلابية على مستوى جامعات المملكة، وإبراز أفضل التجارب والممارسات الشبابية واستمرار العمل على تطوير الخدمات الطلابية بدعم إدارة الجامعة للطلاب والطالبات وذلك ضمن الخطوط العريضة لخطة العمادة للعام القادم.

وفي ختام الحفل أعلن عن نجم الجامعة الذي حصل على لقبه الطالب عبدالإله الحربي من كلية الطب، وكرمت الجهات المشاركة في نجاح أنشطة العمادة والداعمون وأعلن عن جائزة عبدالله فؤاد للتميز والإبداع وكرم ممثل الجائزة أحمد بن حمد بوعلي.

// انتهى//

15:46ت م

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الدمام 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 أبريل 2019 م واساحتفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، اليوم، باختتام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الحالي، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وضيوف الجامعة.ونوه الدكتور الربيش بإنجازات عمادة شؤون الطلاب التي حققتها وتؤهلها لتحتل مراكز متقدمة في كل الفعاليات والأنشطة على مستوى الجامعات السعودية حيث أنها محرك العمل اللامنهجي في الجامعات، لافتًا النظر إلى أن بالجامعة أكثر من 11 عمادة لها فعالياتها وأنشطتها التي تقع ضمن اختصاصها، مشيدًا بإنجازات عمادة شؤون الطلاب، وما يقابلها من أنشطة وفعاليات وإنجازات حققتها العمادة بأقسام الطالبات الذي تدل على أن خطط الجامعة تسير في الاتجاه الصحيح.من جانبه أعلن عميد عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي بن طارد الدوسري عن الانتهاء من تصور لإنشاء وحدة للمبادرات الشبابية في الجامعة، تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات حول إدارة المشاريع، والبحوث العلمية، وإعداد دراسات ميدانية متعلقة بطلاب الجامعة بالتعاون مع عمادة البحث العلمي والرفع بها للجهات المعنية لاعتمادها.واستعرض إنجازات العمادة للعام الجامعي الحالي 1439/ 1440هـ حيث حققت الجامعة المركز الثالث العام في الملتقى الثقافي على مستوى الجامعات السعودية من خلال المركز الأول في مسابقة التصوير التشكيلي، والمركز الأول في التصوير الضوئي، والمركز الثاني في مسابقة السيرة النبوية، والمركز الثاني في مسابقة الخدمة المجتمعية، والمركز الثالث في مسابقة الإلقاء، والمركز الأول في بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودي، وحصول نادي عشائر الجوالة على المراكز الأولى في خدمة حجاج بيت الله الحرام بمعسكر الخدمة العامة للتميز في معسكر الخدمة العامة للعمرة والحج وكذلك تنظيم الملتقى الكشفي الأول لجوالة المملكة العربية السعودية ودول الخليج الذي لاقى نجاحًا كبيرًا بين الدول المشاركة، داعيًا الطلاب للانخراط والمشاركة الفاعلة في أنشطة الجامعة التي تعد أحد العوامل المهمة في بناء شخصية الطالب والطالبة وحفظ أوقاتهم لما فيه خير للجامعة والمجتمع والوطن والدين.وأكد الدكتور الدوسري على أهمية استمرار تطوير برنامج القيادة الطلابية في العمادة بالتعاون مع وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية لإعداد القادة من طلاب وطالبات الجامعة والسعي لعقد ملتقى للأندية الطلابية على مستوى جامعات المملكة، وإبراز أفضل التجارب والممارسات الشبابية واستمرار العمل على تطوير الخدمات الطلابية بدعم إدارة الجامعة للطلاب والطالبات وذلك ضمن الخطوط العريضة لخطة العمادة للعام القادم.وفي ختام الحفل أعلن عن نجم الجامعة الذي حصل على لقبه الطالب عبدالإله الحربي من كلية الطب، وكرمت الجهات المشاركة في نجاح أنشطة العمادة والداعمون وأعلن عن جائزة عبدالله فؤاد للتميز والإبداع وكرم ممثل الجائزة أحمد بن حمد بوعلي.// انتهى//15:46ت م0146

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.