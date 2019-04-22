حساب المواطن يوضح موقف الدعم بعد إيقاف الخدمات

2019-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بآليات الحصول على الدعم في حالة وجود إيقاف خدمات على المستفيد الرئيسي في البرنامج.

وقالت خدمة العملاء ردا على سؤال من أحد المستفيدين تعرض لإيقاف الخدمات بالقول : في حال وجود إيقاف خدماتك والحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” وكنت مستحقا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب متابعات الخليج 365 وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك.

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ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا)، ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.