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شكرا لقرائتكم نظام نور يواصل تسجيل الروضات ببطء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نظام نور يواصل تسجيل الروضات ببطء
متابعات الخليج 365 - الرياض
يواصل نظام نور تسجيل الطلاب في رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل بالرغم من البطء الشديد والتعطل الذي شهده الموقع أمس لعدة ساعات بسبب الضغط على السيرفرات.
وحسب جدول تسجيل الطلاب في رياض الأطفال عبر نظام نور فقد تقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الثالث لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (5) أعوام ولم يتموا عمر الـ (6) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 ميلادياً.
كما تقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الثاني لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (4) أعوام ولم يتموا عمر الـ (5) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 ميلادياً.
وتقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الأول لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (3) أعوام ولم يتموا عمر الـ (4) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 ميلادياً.
وكان نظام نور تسبب في إثارة غضب الكثير من المستخدمين بسبب العطل والربكة التي تسبب فيها لأولياء الأمور.
وينصح في مثل هذا الحالات لتفادي بطء الموقع ما يلي:
1- استخدام اتصال ذي سرعة عالية
2- استخدام متصفح خفيف مثل متصفح قوقل كروم
3- تكرار التحديث في حالة ثقل الموقع
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