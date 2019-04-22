تفاصيل جديدة: الإرهابيون الأربعة بايعوا داعش قبل محاولتهم الإرهابية الفاشلة في الزلفي

تكشّفت معلومات جديدة عن العملية الإرهابية الفاشلة التي أحبطتها قوات رئاسة أمن الدولة في محافظة الزلفي، صباح أمس.
وتَبَيّن -وفقًا للمعلومات- أن الإرهابيين الأربعة صوّروا مقطع فيديو بايعوا فيه تنظيم داعش الإرهابي قبل وقت قصير من تنفيذ محاولتهم الإرهابية الفاشلة.
وكانت قناة "العربية"، قد أكدت أمس، أن جميع منفّذي المحاولة التي تَصَدّت لها قوات الأمن، سعوديو الجنسية؛ فيما كشفت معلومات لاحقة أن من بين الإرهابيين الأربعة صغار في السن لم تتجاوز أعمارهم الـ٢٠ عامًا.
ويُنتظر أن تعلن رئاسة أمن الدولة تفاصيل ومعلومات العمل الإرهابي الفاشل ومنفذيه في وقت لاحق.
وكان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، قد أوضح أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت -بفضل الله- عند الساعة الـ(9:49) من صباح الأحد الموافق 16/ 8/ 1440هـ من إحباط عمل إرهابي، استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.
وبيّن أن هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين، وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف؛ وهو ما أسفر عن مقتلهم جميعًا، وعددهم أربعة إرهابيين، يجري التثبت من هوياتهم؛ فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة، ويتلقون على إثرها حاليًا العلاج اللازم.
وأكد المتحدث الرسمي لأمن الدولة، أن الأجهزة الأمنية المختصة لا تزال تباشر مهامها في الموقع للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم.. مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن المستجدات.
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