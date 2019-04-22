، الجيش السوداني يطالب بإزالة نقاط التفتيش حول مقره.. والمتظاهرون يتجاهلون ،

محمد بن مسعود - الدمام - غداة شجب "البرهان" قفل الطرق وتفتيش المواطنين

طالب الجيش الذي بات يتولى زمام الأمور في السودان، المتظاهرين اليوم (الاثنين) برفع الحواجز ونقاط التفتيش، التي أقاموها على الطرقات المؤدية إلى مقره العام في الخرطوم، حيث يتجمع آلاف للمطالبة بحكومة مدنية.

وقال المجلس العسكري في بيان نقلته "فرانس برس": "يتم فورًا فتح الممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات حتى تنساب الاحتياجات الضرورية".

من ناحيتهم، لم يعر المتظاهرون أهمية لدعوة المجلس.

وذكرت المتظاهرة كوثر حسب الله أن "نقاط التفتيش ستستمر في العمل كما في السابق".

ويتوجب على المتظاهرين المرور عبر عدة نقاط تفتيش، للوصول إلى مقر القيادة العامة للجيش، خصوصًا التفتيش الجسدي والحقائب.

وكان رئيس المجلس العسكري الفريق عبدالفتاح البرهان قال أمس في حديث متلفز: "نشجب قفل الطرق التي تنتهك سيادة الدولة وتفتيش المواطنين دون سلطة، الأمور لا يمكن أن تستمر هكذا والأمن مسؤولية الدولة".