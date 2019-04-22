، بعد الزلزال.. السفارة بالفلبين تدعو السعوديين للحذر ،

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دعت سفارة المملكة في الفلبين المواطنين والمواطنات إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات الفلبينية بشأن الزلزال الذي ضرب عدة مدن.
وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": "تحذير.. أخي المواطن/ أختي المواطنة: #أنت_الأهم تهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في #الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات الفلبينية بشأن الزلزال الذي ضرب عدداً من مدن الفلبين. في حالة الطوارئ يرجى التواصل على جوال رقم: 00639178946464".
وكان قد أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر في منطقة لوزون شمال غربي مانيلا في الفليبين.
وبحسب المرصد، فقد وقع الزلزال في الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي على مسافة 65 كلم شمال غربي العاصمة مانيلا.
واستمرت الهزة بحسب شهادات المواطنين لمدة 20 ثانية، ولم يعلن عن حصول أي إصابات حتى الساعة.
بعد الزلزال.. السفارة بالفلبين تدعو السعوديين للحذرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-22
دعت سفارة المملكة في الفلبين المواطنين والمواطنات إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات الفلبينية بشأن الزلزال الذي ضرب عدة مدن.
وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": "تحذير.. أخي المواطن/ أختي المواطنة: #أنت_الأهم تهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في #الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات الفلبينية بشأن الزلزال الذي ضرب عدداً من مدن الفلبين. في حالة الطوارئ يرجى التواصل على جوال رقم: 00639178946464".
وكان قد أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر في منطقة لوزون شمال غربي مانيلا في الفليبين.
وبحسب المرصد، فقد وقع الزلزال في الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي على مسافة 65 كلم شمال غربي العاصمة مانيلا.
واستمرت الهزة بحسب شهادات المواطنين لمدة 20 ثانية، ولم يعلن عن حصول أي إصابات حتى الساعة.
22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440
03:09 PM
طالبت باتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية
دعت سفارة المملكة في الفلبين المواطنين والمواطنات إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات الفلبينية بشأن الزلزال الذي ضرب عدة مدن.
وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": "تحذير.. أخي المواطن/ أختي المواطنة: #أنت_الأهم تهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في #الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات الفلبينية بشأن الزلزال الذي ضرب عدداً من مدن الفلبين. في حالة الطوارئ يرجى التواصل على جوال رقم: 00639178946464".
وكان قد أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر في منطقة لوزون شمال غربي مانيلا في الفليبين.
وبحسب المرصد، فقد وقع الزلزال في الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي على مسافة 65 كلم شمال غربي العاصمة مانيلا.
واستمرت الهزة بحسب شهادات المواطنين لمدة 20 ثانية، ولم يعلن عن حصول أي إصابات حتى الساعة.
، بعد الزلزال.. السفارة بالفلبين تدعو السعوديين للحذر ،
المصدر : الخليج 365
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