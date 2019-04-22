السعودية | وزير العدل يعين 5 أعضاء في مجلس إدارة هيئة المحامين لدورته الثانية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:27 مساءً, 22 أبريل 2019 م المناطق - واس أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا بتعيين 5 أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين للدورة الثانية.

ويأتي هذا القرار في سياق التأسيس المرحلي للهيئة إلى حين توفر شرط الترشيح المنصوص عليه في تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وهو انتظام المرشح في دفع رسوم العضوية المقررة لمدة ثلاث سنوات.

وتضمن القرار تعيين كل من المحامي عبد الناصر السحيباني، والمحامي نزيه موسى، والمحامي الدكتور علاء ناجي، والمحامي الدكتور أسامة القحطاني، والمحامي الدكتور أحمد الصقيه.

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