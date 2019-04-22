السعودية | “التقاعد” تدعو العائدين للخدمة لتقديم طلب ضم الخدمة الحكومية السابقة قبل نهاية المهلة النظامية

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دعت المؤسسة العامة للتقاعد العائدين للخدمة الحكومية ممن سبق لهم التعويض عن خدماتهم السابقة، بالتقدم لطلب ضمها إلى خدماتهم الحالية الخاضعة لنظام التقاعد قبل نهاية المهلة النظامية، حيث أجاز نظام التقاعد إمكانية ضم الخدمات السابقة بشرط التقدم بطلب الضم خلال السنة الأولى من تاريخ العودة للخدمة.

وأوقفت المؤسسة استقبال طلبات هذه الخدمة ورقياً اعتباراً من 1 أبريل 2019م ويمكن التقدم عليها فقط من خلال الخدمة الإلكترونية من موقع المؤسسة “www.pension.gov.sa”.

وأوضح مساعد محافظ المؤسسة للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني أن المؤسسة بادرت مؤخراً بإطلاق حملة استباقية تشتمل على رسائل نصية عبر الجوال لإشعار العائدين للخدمة بالمهلة النظامية في حال رغبتهم بضم خدماتهم السابقة، وقد جرى حصر من تنطبق عليهم أحكام المادة (32) من نظام التقاعد المدني 1393هـ والمادة (27) من نظام التقاعد العسكري 1395هـ الذين لديهم خدمات سابقة محتسبة لغرض التقاعد وسبق التعويض عنها من خلال الاستفادة من بيانات المشتركين وبيانات المتقاعدين المتوفرة لدى المؤسسة.

وتأتي هذه الحملة لتذكير العائدين للخدمة بالمهلة النظامية في حال رغبتهم بضم خدماتهم السابقة، وتشكل هذه الخطوة الاستباقية إضافة جديدة في منظومة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين وذلك تماشياً مع استراتيجية المؤسسة 2022.