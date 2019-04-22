السعودية | نمو المناولة بالموانئ السعودية خلال الربع الأول

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حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” نمواً لافتاً في عمليات المناولة خلال الربع الأول لعام 2019م، إذ بلغ إجمالي البضائع المناولة 66,335,121 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 7.62 % ، فيما بلغ عدد الحاويات الصادرة والواردة 1,682,806 مليون حاوية، بنسبة زيادة بلغت 7.02 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م .

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ عدد السفن في الموانئ السعودية خلال الربع الأول لعام 2019م 2,983 سفينة، وبلغ عدد الركاب 320,191 ألف راكباً، فيما بلغ عدد العربات 162,071 ألف عربة، وبلغ عدد المواشي 1,664,725 مليون رأس من الماشية.

وتأتي هذه الزيادة في عمليات المناولة التي حققتها الموانئ السعودية في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” الساعية نحو دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وذلك تماشياً مع خططها وأهدافها الساعية إلى تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030م.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، ورفع مستوى كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يخدم في إقامة مشروعات متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.