صور.. تعثر مشروع مركز صحي الغول في الحرجة لأكثر من 6 سنوات

2019-04-22

متابعات الخليج 365 -محمد بن هويج-الحرجة

يشكو أهالي مركز الغول في محافظة الحرجة بعسير، من تعثر مشروع المركز الصحفي، منذ أكثر من 6 سنوات بسبب انسحاب المقاول منفذ المشروع.

وتذمر عدد من سكان مركز الغول من تأخر إنجاز المشروع والمدة التي حددت من قبل الجهات المختصة في العقد والتي حددت بـ17 شهراً لإنهاء المشروع ابتداءً من تاريخ1434/8/27هـ إلى تاريخ 1436/11/2هـ إلا أنه في ظل غياب الرقابة من قبل المختصين بوزارة الصحة لا يزال المركز على حاله متساوياً بالأرض.

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وقال كل من محمد سعيد المقرحي، وعوض مسفر المقرحي من أهالي المركز، إن مركز الغول كباقي المراكز التابعة للمحافظة التي تحظى بنصيبها من المشاريع التنموية إلا أن تعثر مشروع المركز الصحي للرعاية الأولية يظل هاجساً يؤرق السكان، حيث من المفترض أن يسلم المشروع في تاريخ 11/ 2 /1436هـ، ونحن اليوم في عام 1440هـ، وطيلة ستة أعوام لم يتم إنجاز سوى 10% من المشروع.

وأضافا أن افتتاح المركز الصحي يخدم شريحة كبيرة من سكان مركز الغول والقرى المجاورة للمركز وذلك نظراً لبعد المراكز الصحية الأخرى عنها، حيث يضطرون لقطع مسافات طويلة للبحث عن العلاج بأقرب مركز صحي تابع لمنطقة عسير.

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