المسند: درجات الحرارة تسجل معدلات قياسية في القصيم والرياض

2019-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، إن درجة الحرارة الصغرى سجلت في القصيم اليوم (22 أبريل) 12.6 درجة مئوية فقط‼️

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن درجة الحرارة الصغرى سجلت في الرياض اليوم (22 أبريل) 19.2 درجة مئوية فقط‼️

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“تجدر الإشارة إلى أن السجلات التاريخية للقصيم تُشير إلى أنها لم تسجل هذا الدرجة منذ 42 سنة تقريباً (عمر السجل)، علماً بأن أقل درجة سُجلت لنفس اليوم 14 درجة قبل 18 سنة (2002م) .. هذا والله أعلم.

كما تجدر الإشارة إلى أن السجلات التاريخية لمطار الملك خالد تُشير إلى أنها لم تسجل هذه الدرجة منذ 23 سنة (1997م)، عندما سجلت درجة الحرارة الصغرى 17 درجة فقط .. والله أعلم.