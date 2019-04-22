عشاق رغم الطلاق يواصل تتبع الحنين إلى الماضي

2019-04-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

لا يزال مسلسل عشاق رغم الطلاق الذي يبث على قناة MBC يتتبع حالات الحنين إلى الماضي التي عايشتها عدة نساء بعد انفصالهن عن أزواجهن.

وتسارعت وتيرة الأحداث في مسلسل عشاق رغم الطلاق بعد مرور 16 حلقة أي أكثر من نصف الحلقات التي من المقرر أن تنتهي قبل موسم الدراما في شهر رمضان المقبل.

يتتبع مسلسل عشاق رغم الطلاق حياة نساء عانين من الطلاق ولكن الحنين لشركاء حياتهن السابقين يكتسح قلوبهن، وأخريات مررن بعلاقات عاطفية مريرة غيرت حياتهن.

كما يناقش عشاق رغم الطلاق قضية الطلاق، وما تعانيه المرأة المطلقة من وصمٍ مجتمعي واضطهاد، وذلك من خلال عرض حياة مجموعة من الأسر الخليجية وما تواجهه من مشكلات.

يناقش عشاق رغم الطلاق مجموعة من القضايا التي تهم المجتمع الخليجي بشكلٍ عام والمرأة الخليجية بشكلٍ خاص ويغوص داخل المجتمع الكويتي، ويستعرض حياة مجموعة من الأسر الكويتية، وما تعانيه من مشكلات تؤدي إلى الطلاق، مثل: الشك، الخيانة، الغيرة المفرطة، الحب من طرف واحد، تدخل الأهل في حياة الزوجين، تسلط الزوج وتسلط الحموات وما يحدث للمرأة بعد الطلاق، من تضرر معنوي ونفسي نتيجة الوصم المجتمعي الذي تتعرض له، والاضطهاد الذي يصل حد منعها من التواصل مع أبنائها بعد طلاقها.

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يعرض عشاق رغم الطلاق عبر قناة mbc1 الفضائية، من يوم الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية،والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة 2:00 صباحا، والإعادة الثانية للمسلسل تكون في تمام الساعة 1:00 مساء.

عشاق رغم الطلاق من بطولة سليمان الياسين (إبراهيم السندي أبو سلمان)، انتصار الشراح (وداد أم سلمان)، نور الكويتية (نادية)، عبدالله بهمن (فواز)، محمد الدوسري(فيصل)، ناصر الدوسري(بسام)، رونق (أم بسام)، إيمان الحسيني (ريم)، صابرين بورشيد (آمال)، غادة الزدجالي (هالة)، ليالي دهراب (نوف عبد الرحمن)، عباس خليفي (سلمان)، عيسى الحساوي (فهد عبد الرحمن)، روان العلي (منال)، رانيا شهاب (هناء)، صباح العبادي (جميلة)، شهد سلمان (زهرة)، عبدالعزيز صفر (أبو ريم)، هيام الحسن (أم ريم)، لطيفة المجرن (أم محمود).