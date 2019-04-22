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2019-04-22 طريقة تحويل المعاش التقاعدي إلى بنك آخر متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن طريقة وإجراءات تحويل المعاش التقاعدي من بنك إلى بنك آخر.

وقالت التقاعد ردا على استفسار أحد المستفيدين : لتحويل المعاش إلى بنك جديد يجب زيارة أحد فروع المؤسسة مع إحضار مخالصة من البنك الحالي وخطاب برقم الحساب (الأيبان) مختوم من البنك الجديد.

وفي سياق متصل لفتت المؤسسة إلى قواعد تسوية المعاش بالقول : يحسب المعاش على أساس جزء من أربعين جزءاً من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه المتقاعد عند نهاية الخدمة على النحو التالي: المعاش التقاعدي المستحق = (الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر ) ÷ ٤٨٠ . تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل ٤٠% من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تمنح معاشاً أكبر. تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز أثناء العمل وبسببه على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل ٨٠% من الراتب الأساسي الأخير ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة (١) تمنح معاشا أكبر. يذكر أن المعاش التقاعدي يتم إيداعه في يوم ٢٥ من كل شهر ميلادي.









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