شكرا لقرائتكم 26 وظيفة في علوم الحاسب والشبكات والاتصالات في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-22 26 وظيفة في علوم الحاسب والشبكات والاتصالات في الرياض أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 26 وظيفة شاغرة للرجال عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي والشبكات والاتصالات، للعمل بالشركة بمدينة الرياض بمسمى (مهندس تقنية المعلومات)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف:

1- مهندس تقنية المعلومات (عدد 13 وظيفة – تخصص علوم الحاسب الآلي).

2- مهندس تقنية المعلومات (عدد 13 وظيفة – تخصص الشبكات والاتصالات). الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.

3- لا يشترط وجود خبرة سابقة. الوصف الوظيفي:

– تطوير البنية الأساسية لشبكة تقنية المعلومات للنظم الجديدة وتحسين النظم الحالية، وجمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم. المهام الوظيفية:

1- اختبار النظم: إجراء الاختبارات وتحليل تقييم الأداء، وضمان تقيد بنية النظام بالمعايير المحددة.

2- تصميم النظم: إعداد خطط التصميم والبنية الأساسية، ومراعاة احتياجات ومتطلبات العملاء والأجهزة المتوفرة والعوامل الأخرى، مثل الأمان ولغات البرمجة والموارد.

3- تحليل المتطلبات: تحليل العمليات التجارية، والإجراءات، والممارسات المتبعة في أماكن العمل، واحتياجات العملاء، وترجمتها إلى وظائف ومتطلبات في النظام، وصياغة وثائق التصميم.

4- إعداد الوثائق: تطوير وثائق وخطط تصميم النظام الخاصة بتنفيذ البنية الهندسية من خلال لغة برمجية.

5- جمع الاحتياجات: جمع متطلبات العميل واحتياجاته، وإجراء المقابلات وتنظيم الاستقصاءات. موعد التقديم: Advertisements – التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/04/22م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: 1- مهندس تقنية المعلومات (عدد 13 وظيفة – تخصص علوم الحاسب الآلي): اضغط هنا 2- مهندس تقنية المعلومات (عدد 13 وظيفة – تخصص الشبكات والاتصالات): اضغط هنا









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 26 وظيفة في علوم الحاسب والشبكات والاتصالات في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.