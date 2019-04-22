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انفجار جديد قرب كنيسة في سريلانكا

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2019-04-22

انفجار جديد قرب كنيسة في سريلانكا

متابعات الخليج 365 - متابعة

وقع انفجار جديد اليوم الاثنين قرب كنيسة في كولومبو استهدفتها تفجيرات أمس، حسب ما أكده شاهد لوكالة “رويترز”.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن متحدث باسم شرطة سريلانكا، اليوم الاثنين، العثور على 87 جهاز تفجير قنابل في موقف الحافلات الرئيسي في العاصمة كولومبو.

يأتي هذا بعد يوم من تفجيرات نفذها انتحاريون، واستهدفت كنائس وفنادق، مما أسفر عن سقوط 290 قتيلاً ونحو 500 جريح.

وبدأت قوات الأمن عمليات تفتيش في أنحاء البلاد للتوصل للمسؤولين عن التفجيرات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.





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