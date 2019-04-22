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العدل توضح خطوات التنازل عن طلب التنفيذ إلكترونياً
متابعات الخليج 365 - الرياض
جاء ذلك رداً على سؤال وجهه اليوم الاثنين، أحد المستفيدين حول مدى إمكانية التنازل عن طلب تنفيذ عن المنًفذ ضده وطريقة ذلك إلكترونياً.
وأشار الحساب إلى أنه يمكن الدخول على البوابة عبر الرابط التالي (هنا ).
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