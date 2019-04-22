الارشيف / اخبار السعوديه

العدل توضح خطوات التنازل عن طلب التنفيذ إلكترونياً

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم العدل توضح خطوات التنازل عن طلب التنفيذ إلكترونياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-22

العدل توضح خطوات التنازل عن طلب التنفيذ إلكترونياً

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح حساب التواصل العدلي الخاص بالإجابة على أسئلة المستفيدين، إمكانية التنازل عن طلب التنفيذ إلكترونياً.وأشار الحساب إلى أنه يمكن القيام بذلك من خلال الدخول على بوابة التنفيذ ، ثم الدخول على ”بيانات أخرى”، ثم إنهاء طلب التنفيذ مباشرة.

جاء ذلك رداً على سؤال وجهه اليوم الاثنين، أحد المستفيدين حول مدى إمكانية التنازل عن طلب تنفيذ عن المنًفذ ضده وطريقة ذلك إلكترونياً.

Advertisements

وأشار الحساب إلى أنه يمكن الدخول على البوابة عبر الرابط التالي (هنا ).

 





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العدل توضح خطوات التنازل عن طلب التنفيذ إلكترونياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا