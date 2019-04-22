العدل توضح خطوات التنازل عن طلب التنفيذ إلكترونياً

متابعات الخليج 365 - الرياض

جاء ذلك رداً على سؤال وجهه اليوم الاثنين، أحد المستفيدين حول مدى إمكانية التنازل عن طلب تنفيذ عن المنًفذ ضده وطريقة ذلك إلكترونياً.

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وأشار الحساب إلى أنه يمكن الدخول على البوابة عبر الرابط التالي (هنا ).