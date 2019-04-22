2019-04-22

العثور على 87 جهاز تفجير قنابل في موقف حافلات بالعاصمة السريلانكية

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الاثنين، أنه تم العثور على 87 جهاز تفجير قنابل في موقف حافلات العاصمة.

يذكر أن الشرطة السريلانكية أعلنت أنّ حصيلة التفجيرات، التي حدثت أمس الأحد، واستهدفت فنادق وكنائس في أنحاء مختلفة من سريلانكا ارتفعت اليوم الاثنين إلى 290 قتيلاً وأكثر من 500 جريح.

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وقال مسؤول في الشرطة إنّ “الحصيلة هي 290 قتيلاً و500 جريح”.

وهزّت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا أمس الأحد 8 تفجيرات، استهدفت فنادق فخمة وكنائس.