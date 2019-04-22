بلومبيرغ : أمن المملكة على أهبة الاستعداد ويقظ دائماً

2019-04-22

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

في تعليقها على إحباط الهجوم الإرهابي بالرياض، أمس الأحد، قالت شبكة بلومبيرغ الأمريكية، إن أمن المملكة على استعداد تام ويقظ دائماً للتعامل مع مثل هذه الأنشطة الإرهابية بشكل رئيسي.

وأوضحت بلومبيرغ أن المملكة كثفت جهودها لمكافحة الإرهاب بعد سلسلة من الاعتداءات المحلية التي شنتها العناصر الإرهابية في أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة.

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وأشارت إلى أنه في الوقت الذي أصبحت فيه الهجمات أكثر ندرة، استمرت الجهود، وقُتل عنصران إرهابيان في حادثة وقعت في وقت سابق من هذا الشهر في شرق البلاد.

وقال متحدث رسمي إن الأمن أحبط هجومًا شنه مسلحون مجهولون على منشأة أمنية شمال العاصمة الرياض يوم الأحد وقتلوا المهاجمين الأربعة.

وأشار متحدث باسم رئاسة أمن الدولة في بيان إلى أن العناصر حاولت اقتحام مبنى تابع للمباحث السعودية.

وبين أن هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على إثرها حالياً العلاج اللازم.