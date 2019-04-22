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قرار من مدارس أهلية في الرياض بشأن خصومات الغياب أثناء الاختبارات يثير الاستهجان
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت إحدى المدارس الأهلية للبنات في الرياض قراراً أثار حالة من الاستهجان يتعلق بآلية الخصومات في حالة الغياب أثناء فترة الاختبارات.
وجاء في القرار:
1- غياب اليوم الأول يُحسَب بيومين
2- غياب اليوم الثاني بثلاثة أيام
3- غياب اليوم الثالث بأربعة أيام
4- غياب اليوم الخامس والأحد بثمانية أيام عن كل يوم بيومين
جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق اختبارات نهاية العام في المملكة، حيث بدأ أكثر من مليوني طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في كافة مناطق المملكة صباح أمس الأحد الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي 1439هـ/ 1440هـ.
وأظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل، انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية والقاعات، والأفنية الداخلية للمدارس والتي تم تجهيزها لأداء الاختبارات، مع توفير كافة الخدمات والمتطلبات اللازمة للطلاب والطالبات.
وتبذل وزارة التعليم وإدارات التعليم بالمناطق المختلفة جهوداً كبيرة لضمان سير الاختبارات النهائية وسط أجواء من الراحة، حيث سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية.
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